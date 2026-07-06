Hity

tygodnia

26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
3186
Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
2779
16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
2616
To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
2476
Nakłady na służbę zdrowia wzrosły trzykrotnie! Kolejki do lekarzy wydłużyły się!
Nakłady na służbę zdrowia wzrosły trzykrotnie! Kolejki do lekarzy wydłużyły się!
2431

Powiązane tagi