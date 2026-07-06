Leonid Teliga: pierwszy Polak, który samotnie opłynął Ziemię
Po drugiej wojnie światowej Leonid Teliga żołnierz, dziennikarz i żeglarz zapragnął samotnie opłynąć świat. Dokonał tego w ciągu dwóch lat, jako pierwszy Polak bez zmiany jachtu w trakcie rejsu. Jak miało się później okazać, była to jego ostatnia wyprawa.Histmag
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Komentarze (9)
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Ze wsi jestem. Jak kiedyś za dzieciaka spytałem rodziców czy pojedziemy gdzieś to tylko parsknęli, że głupoty gadam i żebym nie wymyślał bo roboty pełno (w polu)
Teraz mam już te 30 lat i nawet mi się nigdzie nie chce jechać tak mnie wytresowali
13 sierpnia podczas szkwału jego jacht został uderzony bomem (ruchomym drzewcem w omasztowaniu) w podbrzusze.
Może to w końcu poprawicie @Histmag