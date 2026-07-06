Kurier wjechał pod blok, potrącił starszą kobietę.
Kierowca jednej z firm kurierskich cofając po chodniku przed blokiem na lubelskim Kośminku potrącił starszą kobietę. Kobieta walczy o życie. Kierowca z Ukrainy był trzeźwy.Tamerlan
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Komentarze (74)
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W Lublinie za komuny tak były kiedyś budowane całe osiedla. Są bardzo szerokie alejki dla pieszych, gdzie w potrzebujących przypadkach można było podjechać pod klatkę (np przeprowadzka, podwiezienie osoby starszej). Ale ludziom zaczęło o---------ć i trzeba było postawić zakazy.
Oczywiście kurierzy w Polsce to niestety takie zakazy mają w dupie. Trochę się nie dziwię ale po takich osiedlach powinni rozwozić czymś małym a nie sprinterami
Co na to policja i Polsat?
@birman: no a kto najczęściej gada o "wolności"? To konfederaci stawiają na libertariański interes własny, egoizm i brak regulacji prawnych (bo przecież zmuszanie obywatela do czegokolwiek to komunizm i zamordyzm) podczas gdy dbanie o dobro wspólne i regulowanie tego poprzez literę prawa jest na osi po lewej stronie.
no a kwestia prorosyjskości i antyukraińskich nastawień chyba nie wymaga komentarza..
"Przecież mogła uważać"
"Jak nie ogarnia to siedzieć w domu"
"Kuriera z daleka widać"
"Pewnie specjalnie stała, po złości"
"Ludzie się naoglądali aktywistów i takie są skutki"
"Cmentarze pełne tych co mieli pierwszeństwo"
Z drugiej strony tam CODZIENNIE jeżdżą śmieciarki wnioskując po znakach więc była to kwestia czasu.
PS
można też wyznaczyć godziny dostaw dla sklepów np: 6-10, bo jeżdzenie po osiedlu po chodnikach to już stan umysłu.
U mnie kurier napisal ze dostawil paczke pod drzwiami a okazalo sie ze zostawil 3 pietra nizej bo nie ogarnal ze numer bloku to nie numer mieszkanie i tych przykladow mozna mnozyc