Jedno mnie zastanawia. W takiej sytuacji przecież nikt nie daje deweloperowi kasy do ręki. Bank powinien udostępniać mu kolejne transze w miarę postępów w budowie.

To jak ten bank te transze policzył ze nie ma ani budynku ani kasy?



To smierdzi jakąś dewelopersko bankową fikcją w stylu 90% kasy za etap oddania fundamentów i bon voyage.

Może ktoś powinien się tym zainteresować zanim okaże się że 3/4 deweloperów ma takie g---o w Pokaż całość