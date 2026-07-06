Zapłacili za mieszkania, zostali z niczym. "Straciliśmy całe oszczędności życia"
Zapłaciliśmy za to mieszkanie i straciliśmy całe oszczędności życia mówią w rozmowie z dziennikarzami "Interwencji" Polsat News ludzie, którzy zakupili kilka lat temu mieszkania w Gdyni od dewelopera. Inwestor popadł w długi, a niedoszli mieszkańcy bloku zostali z niczym.DawidParzyk
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Komentarze (91)
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@ordynarny_cham: I dokladnie dlatego ten problem ciagle istnieje. Relatywizacja kwoty. Oszustwo to oszustwo. Wlasnie tacy ludzie jak ty sa w tym kraju problemem.
To jak ten bank te transze policzył ze nie ma ani budynku ani kasy?
To smierdzi jakąś dewelopersko bankową fikcją w stylu 90% kasy za etap oddania fundamentów i bon voyage.
Może ktoś powinien się tym zainteresować zanim okaże się że 3/4 deweloperów ma takie g---o w
I tak się
@jamajskikanion: ależ kasa jest. Podzielona pomiędzy dewem a bankiem. Za darmo bank tego nie robił, a ludzi jak zawsze ma w dupie.
Pre-order największej inwestycji życia na którą zadłużysz się na kilkaadziesiąt lat - gdzie podpisać?
Malpy nigdy sie nie naucza
@rordoflings: problem był taki, że w dużych miastach albo kupiłeś na etapie dziury w ziemi, albo od flipera po zawyżonej cenie
Teraz sprzedaż trochę siadła, ale te kilka lat temu był dramat dla kupujących
ten "ktos" to nikt inny jak my, nie ma nikogo innego chetnego kto chcialby im mieszkania budowac
nie wiem czy tam ustawa deweloperska byla, chyba nie, wiec niestety to oni maja problem
@Endrula83: jak na bazarze kupię rower ale z założeniem że płacę dzisiaj a przywiozą mi go za tydzień, i go nie przywiozą to czy aby nie jestem winien również.
Ludzie płacą miliony za dziurę w ziemi i obietnicę, nie czytając nawet umowy, bo tak są podjarani wizualizacjami.
Jedno z tych mieszkań kosztowało 600 tysięcy 5 lat temu. Więc teraz pewnie z minimum 800 tysięcy. Ja się pytam kto tyle płaci za jakieś pseudo apartementy w Polsce? Gdyby nie było zakredytowanych frajerów to deweloperom nie opłacałoby się tak kombinować.
@DriveSpace: Tam działają dwie emocje na tych ludzi.
Po pierwsze jest przekonanie (i to chyba nawet błędne), że to jest spisek przeciw nim, że tam wszystko już "prawie gotowe" i jak tylko oni się wycofają to raz-dwa wszystko zostanie dokończone i sprzedane dużo