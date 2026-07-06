Dwa razy więcej pracy, pięć razy mniejsza premia. Strajk w polskiej fabryce
Pracownicy fabryki MAN pod Krakowem już od dawna zauważyli, że ich pensje są mniejsze niż ich kolegów zatrudnionych w niemieckich zakładach. Gdy jednak się okazało, że produkując dwa razy więcej pojazdów na jednej zmianie, dostaną pięć razy mniejsze pensje, powiedzieli "stop".VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (44)
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@Wiem-i-nie-zawaham-sie-powiedziec: Że multimiliardowa korporacja ma dobre serduszko, i otworzyła taką fabrykę w Polsce, żeby płacić identycznie jak Niemcom.
Natomiast w firmach, w ktorych bylem jedynym Polakiem na zmianie, to normy sa na tyle niskie, ze wyrabiam ją (na lajcie) godzinę przed końcem zmiany i mam czas zapalic i ogarnac stanowisko. Dostałem oczywiście
Potem normy podwyższone, bonusu nie będzie a Polak się dziwi czemu go nie lubią a przecież on tak ciężko pracuje nie to co leniwe angole.
Natomiast coraz śmieszniejsze jest to, że powoli przeciętny niemiec za wypłatę i po wszystkich podatkach i opłatach, to zaczyna gorzej żyć, niz ten przeciętny Polak w niemieckiej fabryce w takich Niepołomicach.
BTW Niepołomice to jest jedna z najbogatszych gmin, maja
A teraz do roboty, schneller!