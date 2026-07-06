Pracowałem w tej fabryce. I wiecie co? Wcale mi ich nie żal. Jak były mniejsze normy to chodzenie grupkami (po kilka/kilkanaście osób na raz) na papieroska. Jak zaczęli śrubować wyższe normy/rekordy nawet słowem nie pisnęli i zaczęło się użalanie nad sobą, że nawet do kibla nie mają kiedy iść (o papierosku nie wspomnę). Do tego traktowanie pracowników z firm zewnętrznych jak podludzi bo: oni to paniska mający umowę z man-em. Niech jeb!@ Pokaż całość