Pokaż całość

Oni tak wszyscy p------ą, ale jak przychodzi co do czego to mają leczyć tak jak mówią wytyczne i się poza nie nie wychylą. 90% tych lekarzy jest do zastąpienia AI oraz kimś kto umie zadawać pytania za jego sterami. Wystarczyłoby 6-miesieczne przeszkolenie.Te wszystkie lekarze co to czytają tylko wyniki i przepisują kolejna receptę która i tak nie zadziała ale taką kazał wypisać przedstawiciel handlowy (bo przecież nie zapominajmy,