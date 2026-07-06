Lekarze zarabiali 26 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA GODZINE, szpital na skraju bankructwa
26 tys. zł za godzinę - tyle zarabiali neurochirudzy z zewnętrznej spółki, wykonujący zabiegi w szpitalu w Mogilnie (wojKosmita123
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26 tys. zł za godzinę - tyle zarabiali neurochirudzy z zewnętrznej spółki, wykonujący zabiegi w szpitalu w Mogilnie (wojKosmita123
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Komentarze (33)
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Wiecie ile oni się musieli uczyć na biologii w liceum??
bo więcej wyciąga na ryczałcie i układaniu glazury l.( ͡º ͜ʖ͡º)
Co cię piecze. Lekarzem jesteś? :)
Oni tak wszyscy p------ą, ale jak przychodzi co do czego to mają leczyć tak jak mówią wytyczne i się poza nie nie wychylą. 90% tych lekarzy jest do zastąpienia AI oraz kimś kto umie zadawać pytania za jego sterami. Wystarczyłoby 6-miesieczne przeszkolenie.
Te wszystkie lekarze co to czytają tylko wyniki i przepisują kolejna receptę która i tak nie zadziała ale taką kazał wypisać przedstawiciel handlowy (bo przecież nie zapominajmy,
Im się należy, oni uczyli się biologii. Lekarzom żałujecie????