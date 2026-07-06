W całej Europie lekarze zarabiają średnio 5-8x tyle co płaca minimalna ale nie nasi są wybitni muszą zarabiać 25-50 pensji minimalnej miesięcznie xD to jest patologia i do tego ryczałt kilkanaście procent ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) limit 5x średnia krajowa powinien być od stycznia wprowadzony, to i tak będzie 35k netto jakieś