Prof. Dariusz Samulak ordynatorem w Zakopanem
Prof. Dariusz Samulak, znany z milionowych zarobków w Kaliszu, został ordynatorem w Zakopanem. Dla przypomnienia Prof. zarabiał rocznie około 2,5 mln zł.ryssiek
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Prof. Dariusz Samulak, znany z milionowych zarobków w Kaliszu, został ordynatorem w Zakopanem. Dla przypomnienia Prof. zarabiał rocznie około 2,5 mln zł.ryssiek
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
z 700netto za godzinnę powinien mięć co dałoby 110k miesięcznie