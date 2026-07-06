Kolejny bat na JDG i B2B. Ryczałt wzrośnie do 15%, bez zatrudnienia pracownika
Część podatników wkrótce może być zmuszona do płacenia wyższych podatków. W części chodzi o przedsiębiorców rozliczających się za pomocą ryczałtu. Ale nie tylko. W planach resortu finansów jest także ograniczenie dostępu do części ulg, co przełoży się na konieczność płacenia wyższych danin.FXMAG
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Komentarze (71)
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KO robi absolutnie wszystko, by p-------c wybory i zajechac najmniejsze, jednosobowe firmy uslugowe. Przychod 100k rocznie ma byc progiem? Miesieczna pensja lekarza?
to jest niecale 7k netto na reke. Kto na tym najbardizej ucierpi? Programisci 15k, lekarze, adwokaci czy szewcy, fryzjerzy, male warsztaty samochodowe i wielu innych?
Zamiast dociskac petle na szyi tych, ktorzy
@rordoflings: w sumie nie masz wrazenia ze PIS tez pod koniec robil rzeczy ktorymi sam sie pograzal?
moze sie okazac ze partie sa zwyczajnie lobbowane, wiedza ze nie utrzymaja sie przy wladzy ale za 5 lat znowu wygraja bo "tamci" zrobia dokladnie to samo :P
Jestem zmeczony politykami wyksztalconymi ponad swoja inteligencje, ktorzy dostosowuja swoje dzialania pod trendy na tik toku
@ordynarny_cham: To jedno i świetnie ujałeś. Do tego w dowolnym momencie mogą ponownie zmienić opodatkowanie.
Właśnie kończę wdrażać projekt, na którym nie wiem ile będę płacił podatków za 6 miesięcy oraz kiedy kolejny raz zmienią prawo podatkowe w tym zakresie. To państwo to dykta polepiona g@wnem. XDD
Robienie biznesplanu w takich warunkach mija się z celem, jest absurdalne. Od razu trzeba januszować i
@ordynarny_cham: I tak nikt nie traktuje poważnie, kiedy miała być podwyższona kwota wolna od podatku xD No, ale jak Tusk powiedział to na pewno tak będzie, przecież on by nas nie oszukał prawda prawda ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@KaweX: Prezydent z przeciwnej opcji to paradoksalnie ostatnia deska ratunku dla tego kraju.
Nie masz urlopu, nie masz chorobowego, a do tego nie wiesz, czy bedziesz mial zlecenie albo zamowienia w kolejnym miesiacu...