Co prawda to duplikat, a fxmag to spamer, ale to jest kwestia ktora nalezy walkowac do samych wyborow.

KO robi absolutnie wszystko, by p-------c wybory i zajechac najmniejsze, jednosobowe firmy uslugowe. Przychod 100k rocznie ma byc progiem? Miesieczna pensja lekarza?

to jest niecale 7k netto na reke. Kto na tym najbardizej ucierpi? Programisci 15k, lekarze, adwokaci czy szewcy, fryzjerzy, male warsztaty samochodowe i wielu innych?

Zamiast dociskac petle na szyi tych, ktorzy Pokaż całość