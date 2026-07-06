Szpital w Miastku płacił 300 tysięcy złotych za dzień pracy.
Lekarze w szpitalu miejskim w Miastku zarobili 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów. Sprawa jest badana przez NFZ.PlasterBoczku
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Lekarze w szpitalu miejskim w Miastku zarobili 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów. Sprawa jest badana przez NFZ.PlasterBoczku
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Komentarze (41)
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Dlatego potrzebujemy dobrze skrojonego podatku katastralnego żeby rozparcelować kapitał wyciągany z pieniędzy publicznych i lokowany w ten sposób.
Nie dotyczy to tylko lekarzy.
@michal-pawlik-krakow:
Ten kraj to mem a mafie medyków odkleiło. ¯\(ツ)/¯