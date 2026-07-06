300 tysięcy za dzień pracy w Miastku brzmi jak żart z innej planety, serio. A potem ktoś jeszcze pisze dla dobra pacjenta i człowiek już nawet nie wie czy się śmiać czy odpuścić. Dla zwykłego gościa takie kwoty i takie układy istnieją chyba tylko na ekranie, w tych wszystkich artykułach i dyskusjach. U mnie to się kończy na liczeniu groszy i patrzeniu jak wszystko odjeżdża coraz dalej, bez żadnej szansy żeby doskoczyć.