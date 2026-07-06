Dożywotnia renta polityków: 16% frekwencji na Słowacji uratowało tyłek premierow
Słowacy poszli do urn, ale zamiast politycznego trzęsienia ziemi zaserwowali festiwal obojętności. Referendum, które miało odebrać premierowi Robertowi Ficy dożywotnią rentę i przywrócić zlikwidowane instytucje antykorupcyjne, okazało się spektakularnym niewypałem. Choć miażdżąca większość głosującyFXMAG
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Komentarze (33)
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Analogicznie było Krakowie, KO namawiało do obstrukcji referendum.
Tylko dzięki mobilizacji ludzi doszlo do odwołania prezydenta, zabrakło głosów do odwołania rady.
Ci co byli przeciw nie poszli do referendum.
Tylko w Krakowie bylo dostatecznie dużo niezadowolonych, a tam widocznie się podoba obecną sytuacja.
No przecież o to chyba chodzi że w demokracji ludzie decydują, a skoro nie chcieli udupić Fico czy tam uważają że nie ma sensu robić politycznej policji pod pozorem walki z łapownictwem, to nagle demokracja jest zła a ludzie głupi xDDDD
Może po prostu powiedzcie że chcecie wziąc ludzi za mordy, a ta cała demokracja to teatr dla gojówi bajki
Miało być referendum ws. "uchodźców" i co... "nie, bo to pisowskie referendum. Wolę mieć uchodźców!"
I tak mamy pakt migracyjny.
Kurtyna
Jedyny sposób to jest tworzenie samopomagających wspólnot, które wykorzystują obojętność większości ludzi i żyją na ich garbie. Tak na przykład robią lekarze lub Żydzi, którzy od setek lat dobrze na tym wychodzili oprócz pogromów, gdy już przesadzali.
@smallboobslover: Z czym masz problem? Głosować mogłeś np. 1x NIE 2x TAK?! eee?
Będziesz głosował dopiero jak świat będzie idealny? Miłego odpoczywania... w grobie.
@Korda: Ja myślę że ich brak wejścia do UE to nie kwestia "społeczeństwa" tylko tego że ich banki musiałyby poddawać się regulacjom UE a co za tym idzie "śpiewać" zbyt dużo.
A to raczej nie byłoby korzystne ani dla elit Szwajcarskich ani zapewne wielu