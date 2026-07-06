Ojojoj, co to się stanęło xD Takie wielkie zwycięstwo demokracji, a łelity w-------e xDDDD

No przecież o to chyba chodzi że w demokracji ludzie decydują, a skoro nie chcieli udupić Fico czy tam uważają że nie ma sensu robić politycznej policji pod pozorem walki z łapownictwem, to nagle demokracja jest zła a ludzie głupi xDDDD

Może po prostu powiedzcie że chcecie wziąc ludzi za mordy, a ta cała demokracja to teatr dla gojówi bajki Pokaż całość