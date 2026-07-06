Polska w pigułce!



Prawo nadzór instytucjonalny jest dla Areczka, dla szlachty są premie i osobne zasady.

To Państwo nigdy nie wyszło z nepotyzmu i kolesiostwa. Po prostu zamiotło je pod dywan by ładnie wyglądało na papierze bo inaczej Unia i NATO by nas nie przyjęły.



Wypisz wymaluj to samo co jest obecnie na Ukrainie. Elita wykupuje mieszkania inwestycyjne w Polsce i się buja najnowszymi furami po Warszawie lub Wrocławiu a Saszki są Pokaż całość