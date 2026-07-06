Nalot na Operę Krakowską: pensje dla znajomych, mobbing i nielegalny a-----l
Opera ma kojarzyć się z dyscypliną, precyzją i odpowiedzialnością. Tymczasem obraz wyłaniający się z kontroli NIK w Operze Krakowskiej przypomina instytucję, w której reguły stosowano wybiórczo, a nadzór pojawił się dopiero wtedy, gdy sprawą zajęli się kontrolerzy. Zawyżone pensje, konflikt interesóFXMAG
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Komentarze (29)
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Taka naprzykład "Kariera Nikodema Dyzmy", która jak nic opisuje schematy działania także dzisiejszych salonów (a może gorzej - bo dzisiaj już naprawdę niczym nie trzeba się wykazać by na nie wejść, gołą dupą i chamstwem chyba), została napisana PRZED wojną.
kraków nadal nie wyciągnął wniosków po tylu aferach i samozapłonie super nowoczesnego archiwum, które paliło się tak długo aż spaliły się wszystkie księgi wieczyste, które się miały spalić
a propos kultury wyższej- warszafka swego czasu też promowała wartości tej samej partii
xD
Prawo nadzór instytucjonalny jest dla Areczka, dla szlachty są premie i osobne zasady.
To Państwo nigdy nie wyszło z nepotyzmu i kolesiostwa. Po prostu zamiotło je pod dywan by ładnie wyglądało na papierze bo inaczej Unia i NATO by nas nie przyjęły.
Wypisz wymaluj to samo co jest obecnie na Ukrainie. Elita wykupuje mieszkania inwestycyjne w Polsce i się buja najnowszymi furami po Warszawie lub Wrocławiu a Saszki są
- halo, dzień dobry czy tu pralnia?
- sralnia! Ministerstwo Kultury, ty ch*u je*any!