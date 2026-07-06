Mówi się o tym od bardzo dawna, w telewizji jest mowa o tym każdego roku (ubezpieczenia na życie, zdrowotne i podróże zagraniczne - kazdoroczny temat podejmowany zimą) i co kilka lat przy powodziach, tornadach i orkanach nawiedzających nasz region. Bardzo cieszy tak niski odsetek odrzuconych wniosków. Bardzo pomału, ale jednak coraz częściej, ludzie nie kierują się wyłącznie ceną i zapewnieniami agenta wciskającego ubezpieczenia (słynne ubezpieczenia od uderzenia meteorytu) nie obejmujące wielu podstawowych Pokaż całość