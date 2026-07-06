Pułapki w polisach. Ubezpieczyciele nie mówią wprost, jak traktują pompy ciepła
Katastrofalny żywioł, tysiące zniszczonych domów i wielkie oczekiwanie na pomoc, która miała nadejść z polis ubezpieczeniowych. Wrześniowa i październikowa powódź z 2024 roku wystawiła na próbę nie tylko infrastrukturę, ale i moralność sektora finansowego. Czy wielcy gracze ubezpieczeniowi rzucili kFXMAG
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Komentarze (44)
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@s0k1: Chyba sobie żartujesz. Statystycznie to 4 lata temu przy wyprowadzce z mieszkania do domu wzieliśmy ze sobą tylko komputery, telewizor i psa, a przepierdzaną kanapę, całe AGD (10 letnie), meble Ikea i
@ragnarok-asgartus: A od kiedy to trzeba robić :D ? robię w zawodzie zaraz 20 lat i pierwsze słyszę żeby trzeba było zgłaszać coś takiego. (kiedyś xx lat temu w części firm trzeba było zgłaszać sprzęty warte powyżej 5/10k pln ale to tak stary temat że ło).
Ubezpieczenie ruchomości masz na tzw. pierwsze ryzyko (zresztą
@ragnarok-asgartus: Tak. Ja mam np stłuczenia do kilkunastu k zł. Obejmuje szyby, lustra, indukcję i blaty. Sprzęt elektroniczny do iluś tam k zł - obejmuje TV, pralkę, mikrofalę, komputery itd.
Jakbym kupował polisę na dom to bym przeczytał wszystko. A jak już wam się bardzo nie chce to wrzućcie to w Gemini albo inne notebookLM i zadawajcie pytania.