Francja uderzyła w największy serwis z torrentami. Ponad 10 mln użytkowników.
Francuska żandarmeria zatrzymała 12 osób związanych z YggTorrent, największym serwisem torrentowym w kraju, który miał ponad 10 mln użytkowników. Zarzuty obejmują naruszanie praw autorskich, pranie pieniędzy i prowadzenie nielegalnej infrastruktury.nameisnull
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Komentarze (36)
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@tetraedr: @cabis: Akurat w internecie mnóstwo rzeczy ginie bezpowrotnie :P Jak tam fora dyskusyjne? :D
Ciekawe, że to wszystko się zbiega w czasie wycofywaniem fizycznych kopii gier, porażką "Stop killing games" i ostrym ograniczeniem anonimowości w internecie, które niedługo wejdzie w EU.
Jeszcze czego.
Dalej dziala na normalnej domenie bez j-----a sie nawet 4 sekundy z szukanie mirrora wiec na c--j komu co innego?
Ja doslownie uzywam tej strony, zeby znaleźć dobry film/ serial, bo ludzie majac dostep do wszystkiego za darmo kieruja sie przy wyborze glownie jakością i tym co bedzie warte ich czasu a obecnie w ciagu roku jest max kilka dobrych filmow czy serialj (+ kontynuacje poprzednich).
Dodam, ze mam wszystkie subsrybcje,
https://piratebayproxy.info/
To uzyj ktoregos z tych linkow i elo
Dane chyba pomogły( ͡° ͜ʖ ͡°)