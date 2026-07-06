thepiratebay.org



Dalej dziala na normalnej domenie bez j-----a sie nawet 4 sekundy z szukanie mirrora wiec na c--j komu co innego?



Ja doslownie uzywam tej strony, zeby znaleźć dobry film/ serial, bo ludzie majac dostep do wszystkiego za darmo kieruja sie przy wyborze glownie jakością i tym co bedzie warte ich czasu a obecnie w ciagu roku jest max kilka dobrych filmow czy serialj (+ kontynuacje poprzednich).



Dodam, ze mam wszystkie subsrybcje, Pokaż całość