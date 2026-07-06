Polihalit to minerał z grupy soli potasowych – jest to podwójny siarczan potasu i magnezu o wzorze chemicznym K₂Mg(SO₄)₂·2H₂O. W praktyce jest to bogate źródło potasu (K) i magnezu (Mg) w jednym surowcu.



Obecnie Polska nie ma własnych złóż potasu i jest zależna od importu (głównie z Białorusi, Rosji, Kanady czy Niemiec). Uruchomienie kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej oznaczałoby:



-- Ograniczenie importu – szacowane zasoby to ponad 300 mln ton, co przy typowej Pokaż całość