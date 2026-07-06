KGHM chce uruchomić pierwszą w Polsce kopalnię polihalitu
W rejonie Zatoki Puckiej zasoby geologiczne surowca szacowane są na ponad 300 mln ton. Wstępne założenia projektowe zakładają budowę kopalni podziemnej z dwoma szybami do głębokości około 800 metrów, zakładu przeróbczego oraz zaplecza powierzchniowego.portal_przemyslowy
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Komentarze (23)
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Obecnie Polska nie ma własnych złóż potasu i jest zależna od importu (głównie z Białorusi, Rosji, Kanady czy Niemiec). Uruchomienie kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej oznaczałoby:
-- Ograniczenie importu – szacowane zasoby to ponad 300 mln ton, co przy typowej
Wiem wiem komentarz prześmiewczy ale mam wakacje. Mam nadzieję że wszystko będzie ok.