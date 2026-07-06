Nie rozumiem takiego uszczęśliwiania na siłę, zwlaszcza tam gdzie nie trzeba. Ostatnio jeździłem rowerem przez wieś Ostaszów - wszędzie plakaty na płotach "NIE dla konserwatora". Poczytałem i okazało się że chcą układ przestrzenny wrzucić pod konserwatora. Oznacza to problem przy każdym remoncie, wymianie okien itp, nie mówiąc o czymś wiekszym. Taka sama sytuacja jest na Osiedlu Brzostów w Głogowie - wieś do której doszło miasto i została osiedlem. Tam też konserwator pilnuje Pokaż całość