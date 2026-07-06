Cała wieś się zbuntowała i będzie walczyć! Nie pozwolimy przyjezdnym meblować na
Cała wieś się zbuntowała i będzie walczyć! Nie pozwolimy przyjezdnym meblować nam życiarafik1923
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Cała wieś się zbuntowała i będzie walczyć! Nie pozwolimy przyjezdnym meblować nam życiarafik1923
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Komentarze (57)
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Niektóre czekają na zawalenie lub aż ktoś im w tym pomoże.
SCT w mieście gdzie mieszkam - nie hehe ;(
Ograniczenia dla innych ale nie dla mnie
Są przeciwko, ale nie wiedzą dlaczego i przeciwko czemu, ważne żeby z warszawy nikt nie przyjeżdżał i się nie mądrzył xD
@a665321: @Hieronim_Berelek @BoloTrampolina Uczą się na cudzych błędach. Na mojej wsi w----l Nature 2000 i nawet nie jestem w stanie wydzierżawić ziemi pod fotowoltaikę na 5. i 6. klasie ziemi.
@jandiabeldrugi: I trzeba wejść w artykuł i go przeczytać.
P--------e, człowiek chce napisać komentarz na 1000 znaków na podstawie samego tytułu, a tu nic z niego nie wynika
Acha, opowiadanie Kinga pt. "Mają tam kapelę jak wszyscy diabli", też się tak zaczynało. Jak się można domyślić - nie skończyło się to dobrze dla tych, co zdecydowali się jechać dalej...