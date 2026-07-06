Hity

tygodnia

Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
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16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
16 lekarzy milionerów w Kaliszu, 6 specjalizacji. To jest chory system"
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To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
To już oficjalne! Sony właśnie ogłosiło koniec gier na płytach
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Nakłady na służbę zdrowia wzrosły trzykrotnie! Kolejki do lekarzy wydłużyły się!
Nakłady na służbę zdrowia wzrosły trzykrotnie! Kolejki do lekarzy wydłużyły się!
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Sytuacja z NFZ w Polsce to żart
Sytuacja z NFZ w Polsce to żart
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