FBI namierzyło hakera. Kluczem okazała się telemetria Windowsa 11
19-letni Peter Stokes z grupy Scattered Spider, odpowiedzialnej za wymuszenie ponad 100 mln dolarów okupów od firm, wpadł dzięki danym z Windows 11. Microsoft dostarczył FBI unikalny identyfikator urządzenia, historię IP i znaczniki czasowe aktywności.real_scoria
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Komentarze (43)
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Ale dzisiejsza młodzież zgłupiała... kto używa Windowsa do poważnej pracy? może przynajmniej adwokata wybierze lepiej :P
Słup.
Czyli żaden "haker" tylko zwykły scamer i to mało inteligentny
Podwójne XD
@grubson234567: to jak ten malo inteligentny scammer wymusil ponad 100 milionow baksow, to ile wymusi inteligetny? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Koszt nowej licencji Windows waha się od ok. 150 zł (za sam klucz aktywacyjny online w autoryzowanych sklepach) do 630 zł – 1100 zł w oficjalnym sklepie Microsoft. Cena zależy od wybranego systemu i typu licencji"