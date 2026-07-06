Nie wiem o co jest ta "walka". To nie są czasy PS1 czy PS2 gdzie wrzucało się płytkę do konsoli i spokojnie grało. Praktycznie każda większa gra ma duże problemy na starcie które są łatane. Jak by ktoś polegał tylko na zawartości płyty w takim CyberPunk 2077 to może przy szczęście się udało przejść ale przyjemność z tego średnia. Potrzeba połączenia z internetem, konta PSP i aktualizacji.