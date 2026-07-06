Walka o gry na płytach trwa. Wystartowała petycja, głos podnoszą znani twórcy.
Przed kilkoma dniami wystartowała petycja, której celem jest pokazanie Japończykom, że zrobili błąd. Na ten moment podpisało się pod nią już 114 tysięcy graczy, a liczba ta stale rośnie. Jeśli chcecie wesprzeć tę inicjatywę, poniżej czeka na Was link do strony Change.orgEmerald84
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Komentarze (16)
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IMHO najlepiej jakby licencje na soft były po prostu dostępne w kilku szablonach, bo czasem to im naprawdę się w deklu odkleja. Najlepszy przykład jak Adobe nie dość że kazał płacić za swój
Na pewno się przejmą petycjami ludzi, którzy wymieniają swoje pieniądze zarobione kosztem prawdziwego życia, żeby móc jeszcze więcej prawdziwego życia zmarnować na zabawę w imitację życia na ekranie :)
Przecież łowienie ryb to jest nudna czynność dla januszy z brzuchem piwnym, co chcą pobyć poza domem, bo ich żona irytuje. Zrozumiesz w swoim czasie.
@abhagebhar: "pokazanie Kalifornijczykom, że zrobili błąd"
Już od dłuższego czasu w Sony pierwsze skrzypce grają hamburgery. Wcale nie widać tego po coraz większym dociskaniu śruby ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chyba nawet konsweratywne kitajce z Nintendo nie plują tak graczom w mordę.