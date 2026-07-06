ANPR przeciwko uciemiężonym oszustom xD Wykopków boli, że ludzie siedzą na B2B zamiast UoPie, a nie bolą już inne oszustwa jak np. kupowanie samochodów do celów wyłącznie firmowych i wykorzystywanie ich do prywatnych celów? UoPowiec nie odliczy w ogóle prywatnego samochodu, na B2B nowy samochód można zakwalifikować do celów prywatno firmowych i już można jeździć gdzie się chce nie bojąc się o konsekwencje ale nie bo oszust musi połączyć prywatny użytek z Pokaż całość