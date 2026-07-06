Fiskus nadal unika odpowiedzi na pytnia o inwigilacje kierowców!
Fiskus nas śledzi a podczas czynności sprawdzających może korzystać z informacji, które ma w swoich systemach i bazach danych. Z odpowiedzi kolejnych urzędów wyłania się obraz niechęci urzędników do ujawniania kto ma dostęp do baz danych naszych przejazdów po kraju i gromadzenie danych w sprzecznoścfrancuskie
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Komentarze (13)
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A od debili to sobie swojego starego wyzywaj, ja tyko swoje zdanie wyraziłem i nikogo nie
@francuskie: ale jest #60groszyzawpis, prawda?