Szpitale myślały, że kupują taniej niż inni. Ceny leków na raka zaskakują
Oficjalna cena leku onkologicznego często niewiele mówi o tym, ile szpital naprawdę za niego płaci. Badanie 23 szpitali z 9 krajów Europy pokazuje duże różnice w cenach, rabatach i sile negocjacyjnej. Część placówek była przekonana, że kupuje taniej niż inni, choć realnie płaciła więcejfreedomseeker
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Komentarze (23)
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A pamiętacie jak śmialiście się z USA gdzie tabletka paracetamolu to 200 USD? Tam też dostawca ustawia cenę $200 a ubezpieczyciel/szpital negocjuje rabat dla siebie. Więc tabletka za $0.20 kosztuje szpital $2 ale jak nie masz ubezpieczenia to płacisz cenę katalogową $200. Wspaniałe/
Wit c z elektrolitami w saszetkach (sraka wiadomo) 20 sztuk niecałe 3 zł tak tylko piszę, że może kupować tam gdzie są produkowane?
a nie od firm, które tylko robią rebranding ¯\(ツ)/¯
https://www.doz.pl/k/leki-z-ibuprofenem-4312?sort_by=price_asc
nie dyrektorzy szpitali za niegospodarnosc za kratki, izba lekarska do rozwiazania i do przesluchania przez sluzby
jak zorganizowana grupa przestepcza
Podobna sytuacja do dostępności danych z badań naukowych. Instytut dostaje grant z budżetu więc jest opłacany przez podatnika. Publikuje w jakimś czasopiśmie, gdzie też często trzeba za publikację zapłacić. Płaci znów podatnik.
I kiedy na końcu ten podatnik chciałby przeczytać sobie pracę naukową to dostaje na twarz paywall i żądanie 100$ za dostęp do tejże pracy. Chwała Aleksandrze Elbakyan za SciHub