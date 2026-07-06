Wrzucam to już n-ty raz jakie grosze kosztuje synteza aktywnych składników i ile narzuty cały przemysł medyczny ma na tym. Od razu piszę dla jęczących że najpierw to trzeba zrobić R&D by znaleźć te związki i dlatego leki są takie drogie - fajna bajka, ale większość firm bierze granty/dofinansowania i inne formy wsparcia od państwa na pokrycie kosztów badań, by potem samemu inkasować profity. tl;dr jest to kolejna bajka jak potrzeba więcej Pokaż całość