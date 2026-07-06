Fiskus trafia w 90% kontroli. Nikt nie wie, jak typuje ofiary
Skarbówka ocenia firmy algorytmem, którego kryteria zna wąskie grono urzędników, a przedsiębiorca dowiaduje się o blokadzie konta dopiero gdy przelew wraca. Holandia przez podobny system straciła rząd i skrzywdziła 26 tysięcy rodzin.aiport
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Komentarze (41)
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Kiedyś NFZ wprowadził analogiczne algorytmy i skończyło się przepisywanie leków zmarłym, lub leków ginekologicznych mężczyznom.
@konkarne: faszystowski algorytm!
@konkarne: Właśnie dlatego, pozwala wyłapywać oszustów xD
Sami są sobie winni poprzez głupie wdrożenie - automatyzacja bez "human in tlhe loop": "oznaczone rodziny automatycznie pozbawiano świadczeń i żądano zwrotu wypłaconych kwot, często dziesiątek tysięcy euro, bez rzetelnej ludzkiej weryfikacji".
Reakcja s--------n - ZŁY FISKUS.
Jak w tym kraju ma byc dobrze dopoki te wszystkie polaczki krętaczki nie wyjadą
@aiport Jeszcze się nie nauczyłeś, że w Polacy nie chcą "o byle g---o" odwoływać rządu?
CBA robiło prowokacje gdzie upijali człowieka bo kilkukrotnie na trzeźwo nie chciał łapówki przyjąć. Czy to jest powód do rozpadu rządu?
A dalej mi się nie chce wymieniać, masz dobrą pamięć. Jeśli wybiórczą to moje wymienianie nic nie zmieni
Ale jesteśmy na głównej wykopka, więc co ja się dziwię ze konfedepisiory nawet sukces muszą przedstawiać jako porażkę rządu i zamach na wolność państwa januszostwa.
Wałki na podatkach i sniadzi niewolnicy podstawą parówczanej szkoły biznesu (to wyjaśnia dlaczego jest wykładają głównie na magazychach)!
To brzmi jak porównanie trafności 90% w kontrolach firm ("ofiary") z niesłusznym oskarżaniem tysięcy rodzin.
A co do dymisji w Holandii, to akurat nie miała dużego znaczenia. To było 2 miesiące przed już zaplanowanymi wyborami.