To jest nie do końca takie słodkie jak się niektórym zwolennikom systemu wydaje. W moim przypadku przyszedł 20 dzień danego miesiąca i konieczność zapłaty z konta firmowego podatków i zus-ów. Okazało się, że nie mogę tego zrobić, mimo że pieniądze mam na koncie. Poszedłem do banku zapytać co się stało, a oni że Urząd Skarbowy zablokował rachunek firmowy i nie wiedzą dlaczego, bo mają tylko informację, że blokada. Musiałem zamknąć firmę, wybrać Pokaż całość