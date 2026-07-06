Tymczasem Austria, a konkretnie Wiedeń. Samo miasto jest deweloperem, ba buduję całą dzielnice jak u nas za PRL. A u nas tak nie można bo to wojna z deweloperami. A po co nam deweloperzy? Toś samorządy już teraz mają system do budowy bez budowania i sprzedaży miszkań. Samorząd buduję, samorząd sprzedaje, mieszkańcy samo sobie wybierają zarządce. Nie ma stołków dla swoich, nie ma wałów. A sam wzrost podaży zbije cenę. Więc miasta Pokaż całość