Deweloperzy, próbując uciec od kar, wymuszają na klientach rezygnację z roszczeń
Prawnicy ostrzegają przed sztuczkami deweloperów, które mają uniemożliwić dochodzenie kar umownych czy rekompensat za opóźnienia w przekazaniu kluczy i przeniesieniu własności. Klienci są stawiani pod ścianą, ale mogą wygrać tę walkę.zzbkk
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Komentarze (28)
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@mtosny: przecież oni mają swoich notariuszy xD
@adam1004a: wiecznie to samo p--------o
jak jest dobra lokalizacja i cena to czekaj sobie aż wybudują i wykończą, do wyboru zostanie ci mieszkanie z oknami na wiate śmietnikową albo wyjazd z garazu podziemnego
Zresztą większość deweloperów to politycy i lekarze, więc na pewno są uczciwi, nie bójcie się - kupujcie mieszkania!
@N331: po to, by mieszkania dalej były towarem deficytowym i pokolenia rodzin posiadających ich dużo (np. polityków) mogły sobie na tym spokojnie zarabiać