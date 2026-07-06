Bielik mógłby dogonić Mistrala w pół roku. Ale nikt tego nie finansuje
Współtwórca Bielika mówi wprost: mamy przepis na polski model AI klasy Mistrala, brakuje tylko ludzi i budżetu. Polscy naukowcy budowali OpenAI, DeepL i ElevenLabs, tylko nie u nas.aiport
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Komentarze (77)
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@tomasz-jedon: dawno większej bzdury nie czytałem. Może tak to działa w jakimś contact center do sprzedaży garnków ale nie w inżynierskim przedsięwzięciu,pracach R&D. Kompetentny ekspert czy kilku nie gwarantuje firmie sukcesu jeżeli fundamentem firmy jest jakieś ulepstwo zarządzane przez pociotków. A w projektach R&D które potrzebują
I caly ch.j z tego pompowania publicznej kasy bo finalnie idzie to do kieszeni prezesa
Koszty i ryzyko sie uspolecznia a zyski prywatyzuje
Ciekawe dlaczego najzdolniejsi Polacy wyjeżdżają z kraju i rozwijają technologię zagranicą.
Bo ani ludzi ktorzy by to ogarneli ani kasy dla nich ani tym bardziej na sprzet.
zbudowalibyśmy sobie własny samochód IZERĘ
.-OK, to prosze tu sa pieniadze
Nie rozumiem też tego brandzlowania się nibypolskim bielikiem skoro chiński Qwen 2.5 pod przykrywką.
Teatr dla gawiedzi i sponsorów?
ciekawe dlaczego
xD
@kazzr: A to nie wiem, hm :D
Ciekawi mnie, że Coder
Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem.
Niby Mistral to i tak druga liga, ale Bielik jest wystarczajacy do tego do czego nadaje się najlepiej, czyli tłumaczenia napisów do filmów xD