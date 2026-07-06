jako osoba, która jest bardzo głęboko w niskopoziomowym biznesie AI czyli modele, trening etc, Pan od Bielika chce realizować swój mokry sen, spóżniony conajmniej o kilka lat a po drugie bardzo nisko mierzy. Kasa rządowa z Francji ładowana w Mistrala to studnia bez dna a same modele i infrastruktury to jest śmiech a nie technologia, która mogłaby dogonić USA czy Chiny. Po drugie - nie opłaca się już trenować własnych modeli, to Pokaż całość