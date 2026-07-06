60 mln zł z kieszeni podatników na luksusowe loty.Węgrzy rozliczają ludzi Orbana
Afera na Węgrzech. Jak donosi sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier Gyorgy Laszlo Velkey, były szef tego resortu Peter Szijjarto miał wykorzystywać publiczne pieniądze do prywatnych celów. Jak donosi przedstawiciel węgierskiego rządu były minister spaw zagranicznych na prywatneFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Jak na razie to Węgrzy kłapią dziobami w prasie a z rozliczaniem nie ma to nic wspólnego. Pewnie ci Węgrzy byli na szkoleniu "Jak rozliczać poprzedni rząd, żeby nic nie rozliczyć" u naszych władców.
Kur...a kur..e łba nie urwie.
@chwast_wykopu: Dokładnie.
Przecież wychodzi taki premier (jednego czy drugiego kraju) i wskazuje palcem mówiąc ile lat dana osoba spędzi w więzieniu.;
Wy naprawdę chcecie dyktatury, gdzie władca ma nieograniczoną władzę.
Ile?
U nas 20 mln to nasi posłowie z samych kilometrówek wyciągają, info jest publiczne i nikomu nie przeszkadza, a to dopiero początek wydatków przecież.
O dziwo typ dalej na Węgrzech jeszcze nie spieprzył.
Czy u was jak i u nas PiS i PO, PO i PiS. Niby inaczej a g---o to samo
xD fxmag