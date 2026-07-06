W skrócie: pan Piotr oraz dwójka jego współpracowników w marcu 2025 r. odmówiła wykonania ustnego polecenia dot. ubezpieczania aut, które przejęło miasto, ale nie jest jeszcze formalnie ich właścicielem.

Tu by się przydało ten wątek bardziej zbadać, nie tylko samo szykanowanie i zwolnienie sygnalisty. Bo skoro ktoś nie chciał się pod taką decyzją podpisać, to pewnie coś tu śmierdzi jakimś wałem.