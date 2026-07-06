"Trzaskowski zdradził sygnalistę. Ujawniamy wewnętrzną dokumentację urzędników"
"Prezydent Warszawy oraz podlegli mu urzędnicy kłamali na temat sygnalisty z Zarządu Dróg Miejskich. Mężczyzna został zwolniony mimo przyznanej mu przez Rafała Trzaskowskiego ochrony. Mamy wewnętrzną notatkę ZDM przeczącą oficjalnej narracji urzędu. Kontrolę przeprowadziła też Państwowa Inspekcja"paramedix
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Komentarze (76)
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@xer2--her: to jest tak głupie i manipulacyjne zdanie. A mogli głosować na kogokolwiek, że mieli tak cudowny wybór?
bo ja dla odmiany byłem kiedys wyzywany od symetrysty jak mówiłem, że PIS = PO w sensie że obie partie przekroczyły granice i nie warto na nich głosować. Ale rasowe trolle polityczne stosują symetryzm selektywny używany do bronienia swojej partii, albo wręcz pokazania, że i tak ich opcja jest lepsza. Widziałem wywiad Matczaka w którym mówił, że PO miało kandydata z lepszych sfer, którego
Tu by się przydało ten wątek bardziej zbadać, nie tylko samo szykanowanie i zwolnienie sygnalisty. Bo skoro ktoś nie chciał się pod taką decyzją podpisać, to pewnie coś tu śmierdzi jakimś wałem.
Rada Nadzorcza, której było zadaniem nadzorowanie pracy szpitala, po wykryciu nieprawidłowości.
Jedyne konsekwencje jakie poniosła to odwołanie. ODWOŁANIE, serio? Osoby pobierające kwoty idące w tysiącach, które nie wywiązały się z podstawowego punktu nie poniosły żadnej realnej konsekwencji. Ba, te osoby nawet nie dostały zakazu zatrudniania w żadnym publicznym
@katab: pod warunkiem, że ten milion będzie z kieszeni osoby ujawniającej tożsamość.
już prężnie działają w kwestii wyjaśnienia... skąd wyciekły te nielegalnie pozyskane informacje? :)
czy już wiadomo, że to wina pisu, konfederacji i księdza biskupa?