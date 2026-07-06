Spójrzmy prawdzie w oczy. Gdyby wam zaoferowano takie pieniądze, to byście się zgodzili, a względy "czy tak wypada" schowali do kieszeni. Wy nie jesteście oburzeni samą stawką. Jesteście oburzeni tym, że ktoś zarabia dużo, a wy mało. O to tak naprawdę wam chodzi. Chcę was poinformować, że sami jesteście sobie winni. Dlaczego w szkole nie uczyliście się lepiej? Studia medyczne są przecież dostępne dla każdego, kto ma odpowiednie wyniki w nauce. Podczas Pokaż całość