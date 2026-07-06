26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
Nawet 26 tys. zł na godzinę i ponad 300 tys. zł dniówkiVacheron
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Nawet 26 tys. zł na godzinę i ponad 300 tys. zł dniówkiVacheron
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (47)
najlepsze
Żadne konkursy, żadnego negocjowania ceny, jedna ustalona wypłata i brak możliwości takich wałków jak teraz.
To stawka dla całej spółki. Ale problemem jest fałszowanie dokumentacji. Jeżeli fałszowali to wyroki będą. Jeżeli nie to zapłaci państwo. Proste. Wpisywali po prostu droższe procedury. Ale nawet do tego co robili trzeba mieć kwalifikacje.