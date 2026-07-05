Koniec z fikcyjnym doskonaleniem lekarzy. Resort zdrowia szykuje bat na medyków
Okręgowe izby lekarskie będą mogły zawieszać lekarzom prawo wykonywania zawodu, jeśli ci nie będą realizować obowiązku doskonalenia zawodowego. Resort zdrowia proponuje nowe rozwiązanie, które ma podnieść jakość oferowanych świadczeń medycznych.tomasztomasz1234
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Komentarze (35)
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MZ chyba na szybko musiało gasić pożar pijarowy i pokazać, że niby coś robi.
1) odpowiedzialność karna za błędy. Nikt nie wyjdzie poza oficjalną procedurę leczenia. Mimo że np najnowsze badania mówią inaczej.
2)brak elastyczności tych procedur i najnowszych leków.
moj znajomy sobie pozwiedzal polske za darmo w ten sposob
przecież to są ci sami lekarze którzy nas okradają xD to niby jak sami siebie będą karać? oni będą jedynie kryć lekarzy tak jak przez ostatnie 100 lat było w polsce
Szkoda papieru na takie zmiany
Przydałaby się jeszcze komisja weryfikacyjną skąd się tylu doktorów nauk medycznych zrobiło, czyżby wzorem collegium humanum sobie lekarze w ramach spółdzielni doktoraty zaczęli klepać?