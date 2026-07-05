To doskonalenie się lekarzy to scam jak cholera. Oni muszą zbierać jakieś punkty przez oglądanie płatnych webinarów, albo kupowanie gazet gdzie się wypełnia quiz na końcu na podstawie tekstów w tym czasopiśmie, tzreba za to zapłącić. To jest taki jakby dodatkowy abonament, za który musi płacić lekarz tym firmom, które niby ich "doskonalą" xD. No biznes złoto