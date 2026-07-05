Lekarka emerytka zarobiła 591 tys. zł w rok (natomiast przychód 963 tys. zł)
Zofia Woźnica - lekarz, radna sejmiku lubelskiego, emerytka. Przychod z działalności lekarskiej: 963 740,69 Dochod z działalności lekarskiej: 591 358,79. Do tego emerytura 68 820,73 zł.tomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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https://www.otodom.pl/pl/oferta/przestrzen-pelna-mozliwosci-ID4C0A6
ma całą książke z bilogii w małym kciuku
jak chcecie miec raka leczonego to trzeba płacić