Oderwanie lekarzy od realiów zarobkowych Polaków
Ale są odklejeni. On się znali, czaicie?xD Rezydent mówi że dorabia 7500 na luzie i wyśmiewa, że nie zarobi 40k. Właśnie o to chodzi, że wam tak od****ło, że jedynie zarobki 40k są dla was godne. Chorzy ludzie.tomasztomasz1234
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Komentarze (33)
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@jacekparowka: i to za wizytę a nie za godzinę.
W koncu za specjaliste trzeba placic - ich tok myslenia.
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Komentarz usunięty przez autora