Bo żeby skazać lekarza to sędzia i prokuratur musi mieć mózg zamiast trocin i jaja zamiast wydmuszek. Po co jeden z drugim prostak ma sobie robić wroga, jak potem może trafić do niego na stół operacyjny. Jakie społeczeństwo taka elita, która ma kręgosłup moralny na poziomie chłopa od pługa.

Wbrew pozorom lekarze są wzywani do prokuratury wcale nie tak rzadko, ale nic z tego nie wynika i większość spraw nie jest kierowana Pokaż całość