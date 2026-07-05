Skazanie lekarza jest wyjatkowo rzadkie
Wyborcza: Czy polscy lekarze żyją w strachu przed prokuratorem i "roszczeniowymi pacjentami"? Mec. Budzowska: Statystyki są bezwzględne: skazanie lekarza w procesie karnym to zjawisko WYJĄTKOWO RZADKIEtomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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https://www.vrt.be/vrtnws/en/2025/04/01/medical-student-convicted-of-raping-another-student-escapes-sent/
https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-41389520
Są kancelarie, które się spcejalizują w roszczeniach od lekarzy, ale wówczas biegły pochodzi spoza Polski i dokumenty muszą być przetłumaczone.
@pragmatyczny_romantyk: Jak mozna pociągnąć do odpowiedzialności kogoś kto ma dostęp do dokumentacji medycznej i o dowolnej porze może zmieniać jej treść lub gubić kartki?
Wbrew pozorom lekarze są wzywani do prokuratury wcale nie tak rzadko, ale nic z tego nie wynika i większość spraw nie jest kierowana
znajomości typu - 3 ministrów, wicepremier minimum