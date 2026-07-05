Autobus miejski wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
Poważny wypadek z udziałem autobusu miejskiego. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego uprzednio taranując wiele samochodów. Są liczni poszkodowani.ordynarny_cham
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Komentarze (42)
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Może chciał zobaczyć co jest pod ziemią?