Średnia krajowa: 2025 – 8180 / 2026 – 8900 / 2027 – 9560. Wzrost odpowiednio o 8,8% i 7,4%. Jeśli wzrośnie o 6% to w 2027r średnia krajowa wyniesie 10 150 – a jeśli o 9%, to 10 420… Zostawię to bez większego komentarza.
Od 2027 średnia krajowa w II progu podatkowym?
Jeśli tempo wzrostu średniej krajowej się utrzyma, to dzisiejsze 9560zł brutto w styczniu 2027 urośnie do 10 150. Będzie to oznaczać, że nawet osoby zarabiające PONIŻEJ średniej krajowej, będą łapać się do II progu, który wynosi 120k gdyby walidować go od 2010r. powinien wynosić dziś 300k zł...PakaBaka
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Komentarze (24)
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Milionerzy zapłacą do 1% składki zdrowotnej
no właśnie OPie jeśli formułujesz krzykliwą tezę, to warto byłoby się pokusić o jakiś komentarz