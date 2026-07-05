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Zostawię to bez większego komentarza.

Przydałaby się jednak w tym kraju poważna edukacja ekonomiczna od podstawówki, jeśli dorosłym, pracującym ludziom wydaje się, że kwota brutto to to samo co podstawa opodatkowania PIT i sobie o tym dyskutują (no właśnie OPie jeśli formułujesz krzykliwą tezę, to warto byłoby się pokusić o jakiś komentarz