Ogromny niemiecki projekt archiwizacji 60 000 gier upada po wyczerpaniu dofin...
...sowania. Projekt, który od 2012 roku zgromadził ponad 60 000 gier na różnych nośnikach, wraz z instrukcjami, opakowaniami i sprzętem, został jednogłośnie zlikwidowany przez akcjonariuszy. Decyzja ta zbiega się w czasie z potwierdzeniem przez Sony zakończenia produkcji fizycznych płyt PlayStation.nameisnull
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Komentarze (11)
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- Przyszłość bazy danych ICS z ponad 60 000 skatalogowanych gier pozostaje niepewna, a akcjonariusze projektu jednogłośnie zagłosowali za jego likwidacją
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edit: ok, teraz widzę, że finansowanie z budżetu nie zostało odnowione.
Ale co nakupowali to ich.
widze że tam politycy za hajs pracujących balują nie gorzej niż u nas
Po pierwsze: półtorej bańki
Po drugie: masz wyrzuty jakby to była fura kasy, a przecież to cena 10 ławek w Warszawie. Nie licząc ścieżki prowadzącej do nich.
A tak serio to powinno się doinwestować np. GOG by oprócz wydawania starszych tytułów, robił konkretne porty / emulacje. Nie wierzę, że nie znajdzie się platforma która w cenie abonamentu nie zacznie skupować stare tytuły i np. umożliwiać granie w nie u siebie w chmurze na przetestowanych