I jaki z tego pożytek? Rozumiałbym gdyby to archiwum było dostępne przez Internet dla wszystkich, ale nie może być bo prawa autorskie itd., więc jedyne co to gdzieś stoi magazyn płyt, kart pamięci itd. i zbiera kurz. Większy pożytek dla ogółu byłby gdyby te pieniądze przeznaczyli na wsparcie trackerów z torrentami i grup crackerskich, one mają o wiele większy wpływ na długoterminową dostępność gier.