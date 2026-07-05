500 złotych mandatu za sprzedanie butelki wody bez paragonu
Po co zajmować się lekarzami z bilokacją. Marnowaniem kasy na potęgę, fraudami. Jajami z gipsu za milion i ławeczkami za 100 k, słupkami za 30 i innymi inwestycjami? Po co? Lepiej organizować naloty na randomów, nękać, żeby potem palić tę kasę w folwarku różnych kast i stołkówMakiawelicznyAltruista
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Komentarze (45)
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Zdjęcie mówi samo za siebie. Ale w ogóle + dla właściciela. Pisał że nie chciał rozgłosu a udostępnia w internecie. Super reklama tylko za 500 zł :d
Jak oczyszczalnia spuszcza ścieki do rzeki to nie znaczy że mamy tolerować sranie na trawniku.
@MakiawelicznyAltruista: W wodociągu miejskim musisz jednocześnie pompować wodę dla ludzi i łatać przestarzałą infrastrukturę która przecieka.
A to co opisujesz to dylemat top-down vs. bottom-up. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co jest lepsze - bo obie warstwy są u nas z-----e i dysfunkcyjne. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu ucieczka z patologii systemowej do kraju w którym jest większe zaufanie społeczne i rozwiązania już
@MakiawelicznyAltruista: Nic, możesz stąd wyjechać jedynie. To samo dzieje się od 150 lat w południowych Włoszech, ci co zostali cierpią i gniją, a ci co wyjechali na północ lub poza kraj poprawili swój los permanentnie.
masz programy skierowane tylko dla Romów, Romów w Polsce jest bardzo mało, a kwoty o jakich mowa to setki milionów złotych, więc dziwne gdyby głodowali
Niech wałują ludzie bo... bo urzednik nie moze w tym czasie sie lakarze mzająć ?XD
A na serio - tu gość dostaje 500 złotych mandatu za sprzedanie butelki wody a gdzieś indziej jakiś lekarz śpi na trzech dyżurach w trzech szpitalach jednocześnie. Pamiętajcie o tym, jak przyjdzie nam walczyć o ten kraj.
@MakiawelicznyAltruista czy ty myslisz ze pani Grażyna która jest jakąś referentką w skarbówce od 30 lat za nieco więcej niż minimalną i zajmuje sie przestrzeganiem prawa w gastronomii ma zająć się zarobkami lekarzy w szpitalach?