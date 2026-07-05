Ogólnie, to nie mam nic przeciwko takim łapankom na wodę/żarówki...



Pokaż spoiler

A na serio - tu gość dostaje 500 złotych mandatu za sprzedanie butelki wody a gdzieś indziej jakiś lekarz śpi na trzech dyżurach w trzech szpitalach jednocześnie. Pamiętajcie o tym, jak przyjdzie nam walczyć o ten kraj.