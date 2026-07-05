Zdigitalizowane manuskrypty z Archiwum Watykańskiego
Obecnie dostępnych jest ponad 27500 rękopisów. Pracę wciąż trwają, choć w nierównym tempie. Całościowo jest to ponoć ponad 80 000 manuskryptów. Projekt ruszył w 2010 r. i zakłada przeniesienie całości archiwum. Wrzucam, bo wciąż są snute teorie, że archiwa są niedostępne. Są.Korda
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Komentarze (54)
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nie sa. otwarcie o tym mowia ze czesc jest niedostepna konkretnie to np ostatnie 70 lat - https://www.archivioapostolicovaticano.va/content/aav/en/consultazione/accesso-e-consultazione.html
tutaj jest jawna lista dokumentow do ktorych nie ma dostepu (dwie gwiazdki - informacja o tym na 2 stronie) - tutaj miedzy innymi 'Archivio Segreto della Cancelleria' - https://www.archivioapostolicovaticano.va/content/dam/aav/documenti/Indice%20dei%20Fondi%20e%20relativi%20mezzi%20di%20descrizione%20e%20di%20ricerca.pdf
do tego co chyba oczywiste moga byc dokumenty o ktorych nie wiemy ze istnieja