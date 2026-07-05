Wielka Brytania: Skrytykował polityka i policja odwiedziła go w pubie
Brytyjski fotograf siedział przy stoliku ze znajomym, gdy do lokalu weszło dwóch funkcjonariuszy. Policjanci poprosili go o wyjście na zewnątrz w sprawie krytykowania lokalnego polityka. Okazało się, że nawet nie złamał prawa, ale dalsza krytyka może zmienić się w "nękanie"jestemjakijestem1212
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Komentarze (39)
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Jedyny dowód to e-mail na Twoje imie i nazwisko który może założyć każdy i cyk miesiąć w areszcie.
@ragnarok-asgartus: Po ilu wykopkow przyjechała policja jak rządził Duda? Jak na razie policja wbija tylko pod rządami Tuska np za stronę przeciw Komorowskiemu albo za Owsiaka. Nie że on podał sprawę do sądu i rozpoczął się proces - tylko policja w ija do starej baby o 6 rano bo napisała Owsiakowi "giń człeku", nie zabije cię, tylko "giń człeku"
Ponadto
@Ociec2: Nie tylko. Bawili się w agencje ochroniarską pod siedzibą PISu na Nowogrodzkiej i na Żoliborzu, a i komendant strzelał sobie z granatnika przywiezionego z Ukrainy. Długo by wymieniać.
1) zakażą
2) zaczną palić
książki Orwella