Zamawiasz dorsza, dostajesz czarniaka. Nieprawidłowości w smażalniach ryb.
W 38 z 50 skontrolowanych smażalni i restauracji oferujących ryby wykryto nieprawidłowości - wynika z najnowszej kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Ciekawe, czy sprawdzali olej, na którym są te ryby smażone xDJailer
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Komentarze (43)
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Ch*j gastronomii taki a taki. XD Szybko by się januszerka skończyła.
@patryk-wuwuw: U Strzelczyka na kanale. Jedno co mu się udało.
W Lidlu za 47zl jest 4x 125g filet z łososia w paskach. Wystarczy dac na patelnie maslo klarowane, podgrzać trochę, wrzucic rybe na stronie ze skórą
Oczywiście nie zmienia to faktu, że te smażalnie-Januszexy są do zaorania i umieszczenia ich właścicieli wraz z adresami na listach wstydu, za wprowadzanie klientów w błąd i zarabianie na tym.
@ the-great-reset: Skoro o tym mowa, to panga jest jedną z najgorszych ryb - nie dość, że ma niską wartość odżywczą, to jest poławiana w Mekongu, bardzo zanieczyszczonej rzece. Panga kumuluje w sobie te zanieczyszczenia
Poza tym rozpoznałbym że to nie ryba