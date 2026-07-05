To i tak lepiej niż czerniaka. ^^

Oczywiście nie zmienia to faktu, że te smażalnie-Januszexy są do zaorania i umieszczenia ich właścicieli wraz z adresami na listach wstydu, za wprowadzanie klientów w błąd i zarabianie na tym.



@ the-great-reset: Skoro o tym mowa, to panga jest jedną z najgorszych ryb - nie dość, że ma niską wartość odżywczą, to jest poławiana w Mekongu, bardzo zanieczyszczonej rzece. Panga kumuluje w sobie te zanieczyszczenia Pokaż całość