Zwolnienia w VeloBanku po fuzji - zwolnienia pomimo zapewnień stanowisk
Przez 12 miesięcy od przejścia do nowego pracodawcy miały zostać zachowane dotychczasowe warunki zatrudnienia, obejmujące wynagrodzenie, stanowisko, benefity oraz lokalizację pracy. Zapewniano stanowiska oraz warunki zatrudnień, ale wystarczy kruczek prawny do zwolnień. I co nam pan zrobisz?RapIArbuzy
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Komentarze (49)
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W ogóle ta bankowość to c-----a i zwykle słabo płatna praca.
A najlepiej inny bank sobie znajdź.
Pytanie z ciekawości:
Dla przechodzących z Citi zachowali pełną darmowość czy nie?
@Pieniek1991: każdy bank ma w ofercie całkowicie darmowe konto, to chyba wymóg prawny wprowadzony przez pis
Jak ci cokolwiek nalicza to składasz reklamację i ci zwrócą.
Mam znajomego co ma konto w VeloBank i przed fuzja też oferowali 100% darmowe konto bez wymogu transakcji/wpływu.