Robicie zakupy w sklepie i płacicie kartą a na koncie widnieje blokada pieniędzy dopiero po kilku dniach albo nawet po tygodniu z inną datą niż rzeczywista data transakcji tak więc możecie się domyślać co to za wydatek bo z aplikacji nie da się tego wywnioskować. Odpada jakakolwiek sensowna kontrola wydatków. G---o a nie bank i tyle. Jedyne do czego się nadaje to do zaorania.