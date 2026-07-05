Lekarze blokują dostęp do zawodu, żeby zarabiać jak najwięcej!
Rozmowa o sytuacji w NFZ i lekarzach milionerach. Ciekawa dyskusja z expertami o problemach w NFZ.Let_Me_2_Be
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Rozmowa o sytuacji w NFZ i lekarzach milionerach. Ciekawa dyskusja z expertami o problemach w NFZ.Let_Me_2_Be
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Komentarze (25)
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Tylko Reagan kierował się interesem Amerykanów. A POPiS kieruje się interesem swoich stronników i sitwiarzy.
Trochę to smutne, bo to jak ogrywać dzieciaka w szachy na kieszonkowe, ale dzieciak w końcu podrośnie i zmądrzeje, natomiast popisiurki już nie.
W starożytnym Egipcie był to zawód regulowany który nie dopuszczał matołów
https://www.youtube.com/watch?v=id82zs8BQyc
@Anomalocaracid: To dlaczego dopuszcza oszustów? ( ͡° ͜ʖ ͡°)