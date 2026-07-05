Tu trzeba zastosować opcję skrajną. Jak Reagan, gdy mu strajkowali kontrolerzy lotów. I oni mieli trochę racji - na pewno nie odwalali takich wałków jak kitle, nie blokowali dostępu do zawodu. Tylko chcieli trochę lepiej zarabiać. Wywalił jedną decyzją 12 tysięcy ludzi z wilczym biletem do końca życia.



Tylko Reagan kierował się interesem Amerykanów. A POPiS kieruje się interesem swoich stronników i sitwiarzy.