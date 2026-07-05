Pizza to bylo danie biedoty, zwykły chleb pita posmarowany sosem z pomidorow a na to rzucony ser i co tam sie trafiło akurat w kuchni. Coś jak nasze spaghetti po studencku, czyli makaron z czymkolwiek. Podobnie owoce morza, najtańszy syf ktory przypadkiem łapał się w sieci przy polowach ryb. Teraz to jest danie elit.