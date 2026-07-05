Sami zrobiliśmy z pizzy produkt luksusowy. We Włoszech jedzą ją za 2€
Nie wiem, gdzie obecnie jesteście, gdzie już byliście czy gdzie się wybieracie w te wakacje. Jedno jest pewne na pewno ktoś będzie narzekać na ceny w kurortach wypoczynkowych.LukCzu
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Komentarze (121)
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Wyobraźcie sobie zjeść normalny domowy obiad (poza barem mlecznym) za np 20-30 zł?
U nas kawałek też bez problemu się znajdzie nawet za mniej.
Pizza w knajpie minimum 6-8 EUR, coperto 2 EUR, napój 4-6 EUR.
No ale bajka o tanich włoskich knajpach ciągle dobrze się sprzedaje.
Poza tym popatrz sobie na ceny dań secondi piatti (mało który Polak je zamawia bo przecież jedzie na makaron i pizze) i wtedy dyskutuj jak to jest taniej we Włoszech. Ogólnie i w Polsce i we Włoszech jest w knajpach dość drogo. Po prostu różne produkty kosztują trochę różnie.
Również zależy mocno od regionu. Na północy menu z pizzami zaczynają się od
Ja jak robię sobie wolne to jadę do starych, wypoczywamy w ogrodzie, grillujemy, a pizze robię im lepsze niż wy byście zjedli w jakimkolwiek kurorcie.