Salmonella w ukraińskich zupkach instant. Ponad 100 zatruć w Europie
EFSA i ECDC ostrzegły przed zupkami instant powiązanymi z ogniskiem salmonelli w Europie. Potwierdzono ponad 100 zachorowań, a co najmniej 49 osób trafiło do szpitali. Służby w kilku krajach wycofują konkretne partie produktów. EFSA i ECDC nie podały nazwy marki, wskazały jednak producenta z UkrainyairaG
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Komentarze (66)
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ktoś musi być beta-testerem
No w końcu 100 ruskich onuc się zatruło w Europie prawilnymi, ukraińskimi zupkami...
Oczywiście, że szydzę.
To nie pierwszy raz, i obawiam się, że nie ostatni, gdy podłe żarcie ze wschodu do nas wjeżdża.
2. Jak oni to żarli jak tam się wrzątek leje?
Co oni to na sucho żarli?
@beconase: No dosłownie, a to ty nigdy nie spotkałeś się z konceptem żarcia makaronu z zupki chińskiej na sucho?
1. Putin się cieszy
2. Ruskie czołgi pod Warszawą
3. Dezinformacja
4. ONUCE!!!