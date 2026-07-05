Koniec darmowego parkowania w kolejnych rejonach Krakowa.
To już pewne. Od 10 sierpnia Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie się powiększy. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń (co szczególnie zaboli zapewne wielu kierowców). Zmieni się też zasięg sąsiadującej z Błoniami podstrefy B30.kommie
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Komentarze (27)
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@100piwdlapiotsza: Taki tip. Jeśli czekałeś w aucie to nie musiałeś płacić.
Parkowanie 9-22 płatne nawet w soboty. A cennik wysoki.
Autobus 4zł za 15 minut uwzględniając stanie w korku.
Wydatki miasta większe niż przychody.
Ceny nieruchomości jak w Warszawie.