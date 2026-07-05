Cudzoziemcy płacą za strzelanie do polskich zwierząt. Nikt tego nie kontroluje
Mam swoje zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania łowiectwa w Polsce, jednak nie jestem jego zagorzałym przeciwnikiem. Jest jednak jeden jego aspekt, który chętnie uważam za całkowicie nie do obrony. Mam na myśli polowania dewizowe.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (20)
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Ewelina i jej chłopak
Są od "zawsze" i stanowią dochód dla kół
łowieckich jak i nadleśnictw na cele statutowe.
Działa to w ten sposób że koła często zachowują najlepsze kozly i byki (stare sztuki) na takie polowania bo za to są duże dochody, więc chyba ktoś ma z tym problem.
Dodatkowo zarabiają na tym hotele, pensjonaty jak i okoliczne knajpy bo turyści myśliwi zostawiają naprawdę dużo kasy, bo to drogi sport, dla klasy średniej-wyższej
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