Ktoś odkrył polowania dewizowe. XD

Są od "zawsze" i stanowią dochód dla kół

łowieckich jak i nadleśnictw na cele statutowe.

Działa to w ten sposób że koła często zachowują najlepsze kozly i byki (stare sztuki) na takie polowania bo za to są duże dochody, więc chyba ktoś ma z tym problem.

Dodatkowo zarabiają na tym hotele, pensjonaty jak i okoliczne knajpy bo turyści myśliwi zostawiają naprawdę dużo kasy, bo to drogi sport, dla klasy średniej-wyższej Pokaż całość