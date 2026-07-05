Ozempic a agresja? Naukowcy odkryli zaskakującą zależność
Leki z grupy agonistów receptora GLP-1, takie jak Ozempic czy Wegovy mogą mieć również związek z zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi. Najciekawszy wniosek? Impulsywność nie przekładała się tak często na p-----cfreedomseeker
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Komentarze (76)
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Weź im 1000 zl/miesiąc za Ozempic, ogranicz kalorie... Serio to dziwne ze są wkurzeni?
@MalinowyHerbaciarz:
Z artykułu wynika, że osoby na lekach są mniej impulsywne (ergo
Oficjalnie te leki działają na układ trawienny, ale coraz więcej słychać o pozytywnym wpływie na psychikę.
Ciekawe czy to wynika stricte z jakiegoś działania leku na mózg czy efekt poboczny?
W końcu człowiek nie czujący głodu, czujący sytość, nie myślący o jedzeniu(!), stroniący od używek (ozempic bardzo obniza ciagotę do alkoholu) i jeszcze chudnacy, to raczej oczywiste, że będzie spokojniejszy i szczęśliwszy!
Właśnie zastanawiające jest, czy ten ostatni wysyp potencjalnych skutków ubocznych pozytywnie nie jest po to, żeby odwrócić uwagę od tych negatywnych, których jest także sporo.
Ciężko ufać branży farmaceutycznej. Najgorsze bagno, zaraz po zbrojeniówce.
@Szaquak:
Jakich to skutków ubocznych jest sporo? I jak groźne są?
Po leku by nie była taka agresywna. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak zawsze, no chyba, że pod linkiem jest film, to wtedy oglądają, ale też nie może być zbyt długi.
@ziomus0812: Raczej, nie, tu chyba chodzi o to, ze pożywienie to energia a ja od leku nie mam ochoty na jedzenie, kilka łyzek, kilka widelców i jestem pełny, na siłe jem a i tak wedłóg fitatu zjadam zalediw 1000-1200 kalorii dziennie i nie jestem w stanie wiecej. Więc to jest chyba powód, ze mniej zarcia czyli też węglowodanów to mniej energii w ciągu dnia
Nastolatki jedzą więcej.