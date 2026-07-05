Nic dziwnego.

Oficjalnie te leki działają na układ trawienny, ale coraz więcej słychać o pozytywnym wpływie na psychikę.



Ciekawe czy to wynika stricte z jakiegoś działania leku na mózg czy efekt poboczny?



W końcu człowiek nie czujący głodu, czujący sytość, nie myślący o jedzeniu(!), stroniący od używek (ozempic bardzo obniza ciagotę do alkoholu) i jeszcze chudnacy, to raczej oczywiste, że będzie spokojniejszy i szczęśliwszy!