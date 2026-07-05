Maciej Gładysz zajął trzecie miejsce w GP Formuły 3 na torze w Silverstone. Stał się tym samym drugim polskim kierowcą w historii F3 po Romanie Bilińskim któremu to się udało. Startując z ósmej pozycji Maciek przebił się o pięć miejsc w górę na dystansie wyścigu. Obecnie Maciek zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji mistrzostw Formuły 3 z dorobkiem 34 punktów.
Maciej Gładysz na podium wyścigu głównego Formuły 3 w Silverstone!
Maciej Gładysz zajął trzecie miejsce w GP Formuły 3 na torze w Silverstone. Stał się tym samym drugim polskim kierowcą w historii F3 po Romanie Bilińskim któremu to się udało. Startując z ósmej pozycji Maciek przebił się o pięć miejsc w górę na dystansie wyścigu.MrRedz
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Komentarze (3)
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@MrRedz: Trzecie miejsce już nieaktualne ( ͡° ͜ʖ ͡°). Gładysz został zwycięzcą wyścigu!
kilka godzin po wyścigu, dwóch kierowców przed Mackiem zostało ukaranych/zdyskwalifikowanych xD