Podium w F3 brzmi jak sukces, tylko że to dalej sport dla tych co mają zaplecze i kasę na start a nie dla każdego z talentem. Chłopak pewnie zasłużył, ale zwykły człowiek z prowincji może co najwyżej patrzeć jak inni jadą po torze, a on stoi z boku i liczy drobne na bilet do miasta.