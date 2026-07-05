Firma dodała nowy punkt w regulaminie.
Komentarze (61)
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@Czytelnik30: nic nie ukradną, bo treści cyfrowe na ich serwerach nie są twoje, a jedynie wypożyczasz. Dostajesz tak zwaną "bezterminową licencję na ich użytkowanie"...
@TomdeX: licencja jest zwykłym towarem, jeżeli zostanie cofnięta to nie różni się to niczym od sytuacji gdy sprzedawca rowerów wpadł by Tobie do garażu po 3 latach od sprzedaży i zabrał rower...
@spajker: a przynajmniej happy do momentu, aż ci konta nie zbanują i nie usuną wszystkiego. Ale co kogo to wtedy będzie obchodziło?
1) najpierw kasują sprzedaż fizycznych nośników z grami i ogłaszają, że od 2028 będą sprzedawać tylko kopie cyfrowe
2) teraz jeszcze jawnie mówią że będą mogli te cyfrowe kopie kasować i odbierać graczom
Nie no, tam chyba poszaleli. Ta firma w ciągu ostatniego roku podjęła tyle debilnych i antykonsumenckich decyzji, że trudno to nazwać głupotą. To raczej celowy sabotaż, innego wyjaśnienia nie widzę. Oni chcą chyba zabić własną firmę.
Sprzedaż PS6
@jagoslau: Akurat gracze czy to konsolowi czy pc to jeden z najlepszych przykładów konsumenta debila. Mogą stękać, wyć i płakać jak to konsole czy sprzęt pc jest drogi, gry są drogie, zabugowane na premierę czy jak teraz stękają jak to nie będzie gier na płytach po czym szybko złożą preorder na kolejną część amerykański żołnierz biega i strzela: 17 w najdroższej edycji