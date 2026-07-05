Jestem z innego pokolenia, nie kupuje wersji cyfrowych, za to w większości gry na PS dla dzieci kupuje z drugiej ręki. Nie powiem, PS5 kupione ciesząc się, że człowiek dożył do premiery GTA6 i zagra, ale jak nie będzie płytki to tego nie zrobię i tyle. Życie mi się diametralnie nie zmieni bo nie zagrałem w grę.