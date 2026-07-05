W------------e z tym gównem.



Dzisiaj jajka chronią przed Alzheimerem, jutro pietruszka poprawia błędy DNA, pojutrze kasza jaglana zapobiega rakowi jelita grubego. Za tydzień będziecie się spuszczać nad prozdrowonymi właściwościami wody...



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