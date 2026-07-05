Jedzenie jaj zmniejsza ryzyko Alzheimera
Włączenie jajek do regularnej, zbilansowanej diety jest dobre dla mózgu i może być świetną naturalną ochroną przed chorobą Alzheimera. Przeanalizowano dane prawie 40 tysięcy osób (długość badania 15 lat).marusz
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Komentarze (41)
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Jedzenie jaj zmniejsza ryzyko czego?
@werfogd: Nie pamiętam.
Nie zamierzam psuć tej relacji.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dzisiaj jajka chronią przed Alzheimerem, jutro pietruszka poprawia błędy DNA, pojutrze kasza jaglana zapobiega rakowi jelita grubego. Za tydzień będziecie się spuszczać nad prozdrowonymi właściwościami wody...
Spamujcie tym na grupie facebookiwej dla wielkomiejskich grażyn po 40stce.
nie mam ani alchajmera ani jaj