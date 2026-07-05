Kieruj się na północny wschód
Na skrzyżowaniu dwóch ulic w warszawskim Ursusie nie obowiązują żadne zasady. Kto pierwszy, ten lepszy. Pieszym odebrano przestrzeń i chodniki oraz bezpieczeństwo przy przejściach, a służby umywają ręce. Dzwoń po policję, na pewno przyjedzie!o__0
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Komentarze (50)
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Policja w ramach komisji twierdzi, że przepisy o blokowaniu ruch przez źle zaparkowane samochody bądź stwarzania przez nie zagrożenia odnoszą się do blokowania ruch dla wszystkich, a nie tylko dla samochodów. Niestety jak dobrze wiadomo, że w obecnych realiach chyba tylko w Olsztynie SM rozwiązuje te sytuacje poprzez holowanie.
Niestety w innych miastach w większości