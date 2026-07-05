Jakieś słowne utarczki z pieszymi to jedno. Najważniejsze w tym filmie jest podsumowanie od Szymona na końcu.



Policja w ramach komisji twierdzi, że przepisy o blokowaniu ruch przez źle zaparkowane samochody bądź stwarzania przez nie zagrożenia odnoszą się do blokowania ruch dla wszystkich, a nie tylko dla samochodów. Niestety jak dobrze wiadomo, że w obecnych realiach chyba tylko w Olsztynie SM rozwiązuje te sytuacje poprzez holowanie.



Niestety w innych miastach w większości Pokaż całość