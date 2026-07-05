AI pomyliła twarz kobiety. Spędziła pół roku w więzieniu za cudze oszustwa
Kimberlee Williams mieszkała w Oklahomie i nigdy nie była w Maryland. Mimo to została zatrzymana, przewieziona setki kilometrów od domu i oskarżona o serię oszustw. Spędziła w więzieniu sześć miesięcy, zanim zarzuty zostały wycofane. Dopiero po latach dowiedziała się, że jej nazwisko wskazała AI.ProstoZMainstreamu
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Komentarze (29)
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Realnie go tam nie ma, także widać jak mądre jest AI :)
@snorli12: ale to jest koszt, na który rządzący sobie mogą pozwolić, byle wdrażanie AI szło dalej ;)
Czy masz jeszcze jakąs twarz do rozpoznania?