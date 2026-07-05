Kimberlee Williams mieszkała w Oklahomie i nigdy nie była w Maryland. Mimo to została zatrzymana, przewieziona setki kilometrów od domu i oskarżona o serię oszustw. Spędziła w więzieniu sześć miesięcy, zanim zarzuty zostały wycofane. Dopiero po latach dowiedziała się, że jej nazwisko wskazała AI.