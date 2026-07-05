AI uczona na własnych tekstach traci kontakt z rzeczywistością. Badacze z Oxford
Według naukowców modele językowe trenowane na własnych outputach zaczynają błędnie postrzegać rzeczywistość i tracą zdolność do nietypowych pomysłów. Bez dopływu ludzkiej twórczości mają ubożeć.Nolanpl
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Komentarze (35)
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@clown_world_order: Otrzymane minusy potwierdzają Twoją tezę :-D
@werfogd: Takie są fakty.
Wiecie jaki model oni testowali? Meta OPT-125M z 2022 roku xD
W skrócie: wykorzystali stary model nadający się co najwyżej na automatyzację tasków do generowania danych do uczenia tego samego modelu (kilka razy) i byli wielce zaskoczeni, że model się zesrał. Powód dla którego wybrali tak mały, stary i kiepski model? Chęć "ograniczenia śladu węglowego".