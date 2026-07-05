Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zapowiada protesty lekarzy
"W naszym środowisku jest ogromne nawoływanie do protestów, to znaczy narasta złość i frustracja wobec bezsilności"LeonardoWincyjDa
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"W naszym środowisku jest ogromne nawoływanie do protestów, to znaczy narasta złość i frustracja wobec bezsilności"LeonardoWincyjDa
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Komentarze (39)
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Może się nie znam, ale w normlanie działającym korpo
A Tusk nic nie zrobi, po akcji "Tusk matole, twój rząd obalą kibole" z poprzednich rządów boi się narazić jakiejkolwiek grupie zawodowej.
Zakaz pracy w placówkach otrzymujących jakiekolwiek pieniądze z NFZ.