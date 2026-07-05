Tak tylko przypomnę, że ten Pan ostatnio w kanale zero mówił, że jest dumny z tego, że NIL doprowadził do wykrycia afery korupcyjnej, które skutkiem może być zablokowanie nowych uczelni medycznych. W związku z aferą łapówkarską dotyczącą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i dokonania ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych, zwłaszcza tych nowo otwartych.



Może się nie znam, ale w normlanie działającym korpo Pokaż całość