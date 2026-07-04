Maksymalne zarobki netto lekarzy w UE
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Jestem przeciwnikiem KO, ale tutaj też klasycznie mówili dobrze, ale robili co innego.
W covidzie to oni odkleili zarobki w zawodach medycznych (które wtedy już bardzo mocno odstawały od reszty gospodarki nawet porównując do IT). Potem hamulce puściły zupełnie do tego stopnia, że nie obawiają się nawet publikacji zarobków wyciąganych ze szpitali (w sprawozdaniach) na poziomie prezesów dużych spółek traktując to jako normalność.
@
Przykładowo w czasie wojny potrzebujemy chirurgów plastycznych bo oni zajmują się oparzeniami. 3-4 lata temu na tą specjalizację były 2 miejsca na całą Polskę w roku kalendarzowym (tak bylo przez lata).
Trzymajmy kciuki, żeby ruscy nie zrzucali fosforu.
A jak ktos ma znajomosci to moze robic specjalizacje poza normalnym procesem, tak chyba ten Kasprzyk robił
Stara prawda wychodzi na jaw, to okazja czyni złodzieja taka jest ludzka natura i nic nie jest w stanie tego zmienić, póki będzie istnieć okazja to znajdą się ludzie którzy z niej bez skrupułów skorzystają.
Przecież kilkanaście lat temu była tak zwana afera łowców skór, gdzie lekarze współpracowali z zyskiem z zakładami pogrzebowymi. Dzisiaj lekarz = świnia.
Dlatego albo ktoś zrobi z tym porządek, albo ludzie sami zrobią