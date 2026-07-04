I znowu pis miał racje mówiąc "niech jadą

Pokaż całość

Jestem przeciwnikiem KO, ale tutaj też klasycznie mówili dobrze, ale robili co innego.W covidzie to oni odkleili zarobki w zawodach medycznych (które wtedy już bardzo mocno odstawały od reszty gospodarki nawet porównując do IT). Potem hamulce puściły zupełnie do tego stopnia, że nie obawiają się nawet publikacji zarobków wyciąganych ze szpitali (w sprawozdaniach) na poziomie prezesów dużych spółek traktując to jako normalność.